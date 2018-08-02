 АВТОСТАТ | Убытки компании Tesla установили новый «рекорд»

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Убытки компании Tesla установили новый «рекорд»

Tesla Q2

717,5 млн долл. убытка – такая цифра приводится в отчете компании за второй квартал 2018 года. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (336,4 млн долл.), и на 8 млн долл. больше, чем в первом квартале текущего года (709,5 млн долл.).

Однако в этом же отчете сказано, что валовая прибыль компании за второй квартал выросла до 4 млрд долл. (+47%), а продажи популярной Model 3 вышли в «плюс». Рост прибыли от продаж этой модели прогнозируется на уровне до 15% в третьем квартале 2018 года, и до 20% - в четвертом. Ожидаемые объемы производства Tesla Model 3 составят 50 – 55 тыс. единиц.

Несмотря на сообщения о рекордных убытках второй квартал подряд, акции Tesla на бирже выросли на 11%, сообщает агентство Reuters. В тоже время, согласно расчетам Bloomberg, если компания Илона Маска не выйдет на самоокупаемость до конца года, то она рискует разориться –ежеминутные убытки Tesla составляют 7430 долларов.

, источник: www.autostat.ru

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