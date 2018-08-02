Средняя премия и средняя выплата в ОСАГО в 1 полугодии продолжает снижаться

Средняя выплата в ОСАГО в январе-июне 2018 года снизилась на 16% и составила 64 тыс. 553 рублей, при этом сократилась и средняя премия, ее значение составило 5 тыс. 673 рублей. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-июня 2018 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА). Средняя выплата в январе-июне 2017 года составляла 77 тыс. 250 тыс. рублей, средняя премия – 5 тыс. 746 рублей.

«Снижение размера выплат в первую очередь связано с расширением применения практики преимущественного натурального возмещения в ОСАГО. Как правило, страховщики стараются более активно применять натуральное возмещение именно на тех территориях, где наиболее активны криминальные автоюристы, таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды. Причиной снижения размера средней выплаты может являться и уменьшение числа ДТП и страховых случаев, соответственно. В рейтинге регионов, который ведет РСА, частота страховых случаев по стране за первый квартал текущего года составляет 5,7%, а годом ранее – 7,1%. Таким образом, если обобщить все тренды - водители стали меньше попадать в аварии, стали ездить аккуратней, а также более активно стали пользоваться натуральным возмещением, где нет возможности делать «накрутки» размера выплат со стороны криминальных посредников», – пояснил глава РСА Игорь Юргенс.

Снижение размеров премий, по словам президента РСА, вызвано тем, что каждый год увеличивается число автовладельцев, имеющих скидку на ОСАГО – растет практика применения скидки по коэффициенту «бонус-малус».

В январе-июне 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 109,08 млрд рублей, сократившись на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 31% – до 68,1 млрд рублей.