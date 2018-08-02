 АВТОСТАТ | «ТрансТехСервис» реализовал 600-тысячный автомобиль

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«ТрансТехСервис» реализовал 600-тысячный автомобиль

TOV 5876

Дилерский холдинг «ТрансТехСервис» реализовал 600-тысячный автомобиль с момента основания компании в 1992 году. Юбилейным автомобилем крупнейшего регионального автодилера стал бестселлер российского авторынка – седан KIA Rio, сообщает пресс-служба «ТрансТехСервис». 

«Мы всегда ориентировались на клиентов. Даже тогда, когда о понятии «клиентоориентированность» никто никогда не слышал. Поэтому шестьсот тысяч проданных новых автомобилей – для нас это больше, чем просто цифра. Это прежде всего люди, которые доверяют нашей компании и ради которых наша большая команда «ТТС» ежедневно работает и стремится к развитию», – подчеркнул председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.

Как отмечается, компания «ТрансТехСервис» уже третий год входит в ТОП-3 крупнейших автодилеров России. В 2018 году автохолдинг планирует преодолеть еще одну знаменательную цифру – за год продать более 100 тысяч автомобилей, новых и с пробегом в общей сложности.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи дилеры

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