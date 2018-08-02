1.8 на «механике» - самый продаваемый седан LADA Vesta Cross

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что в первый месяц продаж седан LADA Vesta Cross разошелся тиражом в 304 экземпляра. При этом 85% от данного объема пришлось на модификацию с двигателем объемом 1,8 литра и механической КП, что составляет 257 единиц. Автомобиль с тем же мотором, но в сочетании с «роботом» (АМТ), в июне выбрал 31 покупатель. А вот на версии с двигателем объемом 1,6 литра и МКП свой выбор остановили 16 россиян.

В настоящее время седан LADA Vesta Cross предлагается в семи комплектациях, в шести из которых предусмотрен мотор 1.8 мощностью 122 л.с. Стоимость вазовской новинки начинается с отметки 763 900 рублей – за эти деньги покупателям предлагается автомобиль с двигателем 1.6 мощность 106 л.с. и механической КП. Максимальная цена модели составляет 859 900 рублей – в версии с мотором 1.8 и «роботом».