Hyundai в июле увеличила продажи в России на 20%

Российские дилеры Hyundai в июле реализовали 14364 автомобиля – на 20% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2018 года продажи Hyundai составили 101399 машин, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в июле остается седан Hyundai Solaris с показателем 5351 проданных машин (-23%). На втором месте по объему реализации идет компактный кроссовер Hyundai Creta – в прошлом месяце было реализовано 5309 этих автомобилей (+66%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1971 покупателя. Бизнес-седан Hyundai Sonata разошелся в количестве 655 единиц, что стало лучшим результатом этой модели в текущем году. Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai среднеразмерный кроссовер Santa Fe, чьи продажи составили 440 автомобилей.