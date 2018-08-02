Mitsubishi L200 в 1 полугодии лидирует среди иностранных пикапов в России

По итогам первого полугодия 2018 года Mitsubishi L200 занял первое место по продажам среди иностранных пикапов на российском рынке c долей 28,8% от всех продаж сегмента. Всего за январь-июнь текущего года было продано 1488 единиц, что в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», успешная реализация пикапа Mitsubishi L200 обусловлена, в том числе спросом на эту модель как со стороны частных лиц, так и со стороны организаций. L200 является одной из трех моделей Mitsubishi в России, участвующей в программе корпоративных продаж.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за шесть месяцев 2018 года реализация пикапов в России выросла на 33% и составила 5,2 тыс. единиц. Лидером продаж в этом сегменте остается модель Ульяновского автозавода – УАЗ «Пикап».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне компания «ММС Руc» объявила о запуске специальной акции продаж пикапа Mitsubishi L200 с АКПП по цене комплектации с механической трансмиссией. Данная акция «автомат по цене механики» реализуется за счет предоставления покупателям прямой выгоды размером 300 тыс. рублей и распространяется только на пикапы с автоматической трансмиссией. Воспользоваться прямой выгодой могут физические и юридические лица. Количество автомобилей, участвующих в акции ограничено.