 АВТОСТАТ | Mitsubishi L200 в 1 полугодии лидирует среди иностранных пикапов в России

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Mitsubishi L200 в 1 полугодии лидирует среди иностранных пикапов в России

Мitsubishi L200

По итогам первого полугодия 2018 года Mitsubishi L200 занял первое место по продажам среди иностранных пикапов на российском рынке c долей 28,8% от всех продаж сегмента. Всего за январь-июнь текущего года было продано 1488 единиц, что в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», успешная реализация пикапа Mitsubishi L200 обусловлена, в том числе спросом на эту модель как со стороны частных лиц, так и со стороны организаций. L200 является одной из трех моделей Mitsubishi в России, участвующей в программе корпоративных продаж.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за шесть месяцев 2018 года реализация пикапов в России выросла на 33% и составила 5,2 тыс. единиц. Лидером продаж в этом сегменте остается модель Ульяновского автозавода – УАЗ «Пикап».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне компания «ММС Руc» объявила о запуске специальной акции продаж пикапа Mitsubishi L200 с АКПП по цене комплектации с механической трансмиссией.  Данная акция «автомат по цене механики» реализуется за счет предоставления покупателям прямой выгоды размером 300 тыс. рублей и распространяется только на пикапы с автоматической трансмиссией. Воспользоваться прямой выгодой могут физические и юридические лица. Количество автомобилей, участвующих в акции ограничено.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легкие коммерческие автомобили mitsubishi mitsubishi l200

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