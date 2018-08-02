 АВТОСТАТ | За первый месяц продажи Toyota C-HR в России составили 153 экземпляра

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За первый месяц продажи Toyota C-HR в России составили 153 экземпляра

Toyota C-HR

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», новый кроссовер Toyota CH-R, реализация которого в России началась в июне, в первый месяц продаж разошелся тиражом в 153 экземпляра.

Больше всего таких машин было продано в Москве и Подмосковье – 22 и 17 единиц соответственно. Жители Краснодарского края приобрели 8 автомобилей, Самарской области – 7. Пятерку лидеров среди крупнейших региональных рынков Toyota CH-R замыкает Татарстан (5 шт.). Продажи новинки в остальных субъектах РФ в первый месяц составили менее 5 единиц.

Напомним, что цена на Toyota CH-R в самой доступной комплектации Ride установлена на уровне 1 299 тыс. руб., а максимально укомплектованный вариант Cool обойдется покупателям в 2 083 тыс. руб. 

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили новинки suv кроссоверы toyota c-hr toyota

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