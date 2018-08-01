 АВТОСТАТ | Skoda объявила о скидках на свои модели в августе

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Skoda объявила о скидках на свои модели в августе

SKODA KODIAQ

Компания Skoda Auto Россия объявила о продлении специальных условий на покупку моделей чешской марки.

Так, в августе экономия при покупке флагманской модели Skoda Superb составляет до 225 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия. Получить выгоду до 240 тыс. рублей покупатели смогут, выбрав полноприводный Skoda Yeti. Для желающих приобрести Skoda Octavia в этом месяце доступна выгода до 145 тыс. 800 рубелей. Сэкономить до 112 тыс. 700 рублей клиенты марки смогут, выбрав модель Skoda Rapid.

Специальные условия по программам Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо по-прежнему актуальны в августе. Экономия при приобретении внедорожника Skoda Kodiaq иностранного производства может составить до 100 тыс. рублей по программе Трейд-ин и до 110 тыс. рублей по программе Утилизация. Марка предлагает также получить выгоду до 85 тыс. или 100 тыс. рублей соответственно при покупке полноприводной версии кроссовера Yeti. Приобретая модели Rapid, Octavia и Superb 2018 года выпуска, покупатель может сэкономить до 40 тыс. рублей и до 50 тыс. рублей соответственно.

Специальные условия по автокредитованию также доступны для клиентов начиная с 1 августа. Покупатели могут воспользоваться выгодной ставкой от 7,9% по кредиту Simply Clever с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом при покупке внедорожника Kodiaq. Первоначальный взнос в таком случае составит 30%. При выборе моделей Rapid, Octavia и Yeti покупателям будет предоставлена ставка от 8,9% при первоначальном взносе от 15%. Со ставкой от 8,9% и при первоначальном взносе от 30% можно приобрести флагман чешского бренда Superb. Условия по классическому кредиту также приятно удивят покупателей. Выбирая для своей семьи модели Rapid, Octavia и Yeti, будущий владелец автомобиля Skoda может рассчитывать на ставку от 8,9% при первоначальном взносе в 15%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам шести месяцев 2018 года продажи Skoda в нашей стране составили 36339 машин, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

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