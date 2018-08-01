Во второй половине июля 17 компаний изменили цены на автомобили

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело мониторинг цен новых легковых автомобилей, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам мониторинга, во второй половине июля* цены на автомобили изменились у 17 из них.

Некоторые компании подняли цены сразу на несколько моделей. К примеру, Nissan обновил ценники на седан Almera (стал дороже на 12 – 13 тыс. руб.), кроссовер Qashqai (на 12 тыс. руб.), внедорожник X-Trail (на 10 – 14 тыс. руб.) и кроссовер Murano (на 20 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме минимальной Mid и максимальной HEV с гибридным двигателем).

У Ford подорожали седаны и хэтчбеки Fiesta на 9 тыс. руб., а китайский Lifan поднял цену кроссовера Х70 на 20 – 40 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме начальной Basic.

Вместе с повышением цен на уже существующие модели отдельные компании вывели на рынок и обновленные версии автомобилей. Так, бренд Jeep поднял цену внедорожника Grand Cherokee на 30 – 100 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме SRT. Одновременно компания начала продажи внедорожника Cherokee нового поколения в пяти комплектациях по цене от 2 255 000 до 3 360 000 руб. У Infiniti стартовали продажи кроссовера QX50 нового поколения. Автомобиль предлагается по цене от 2 799 000 до 3 960 000 руб.

* За период с 16 по 31 июля 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.