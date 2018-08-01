 АВТОСТАТ | Во второй половине июля 17 компаний изменили цены на автомобили

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 28 дней

подробнее

Горячая новость

Во второй половине июля 17 компаний изменили цены на автомобили
  • 1.08.18 - 17:01

    Во второй половине июля 17 компаний изменили цены на автомобили
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Управление маркетингом дилерской сети с CoMagic
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 02 августа

    Бестселлеры рынка Латинской Америки в первом полугодии 2018 года

    Третий год список лидеров возглавляет Chevrolet Onix.

Вся аналитика

Инфографика

Цены на бензин в России и в других странах мира
  • 31.07.18

    Цены на бензин в России и в других странах мира
Все публикации

Видео

Панельная дискуссия на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
  • 05.04.17

    Панельная дискуссия на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
Все видео

01.08.18 Прочитали 1938 раз

Во второй половине июля 17 компаний изменили цены на автомобили

Во второй половине июля 17 компаний изменили цены на автомобили

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело мониторинг цен новых легковых автомобилей, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам мониторинга, во второй половине июля* цены на автомобили изменились у 17 из них.

Некоторые компании подняли цены сразу на несколько моделей. К примеру, Nissan обновил ценники на седан Almera (стал дороже на 12 – 13 тыс. руб.), кроссовер Qashqai (на 12 тыс. руб.), внедорожник X-Trail (на 10 – 14 тыс. руб.) и кроссовер Murano (на 20 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме минимальной Mid и максимальной HEV с гибридным двигателем).  
У Ford подорожали седаны и хэтчбеки Fiesta на 9 тыс. руб., а китайский Lifan поднял цену кроссовера Х70 на 20 – 40 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме начальной Basic. 

Вместе с повышением цен на уже существующие модели отдельные компании вывели на рынок и обновленные версии автомобилей. Так, бренд Jeep поднял цену внедорожника Grand Cherokee на 30 – 100 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме SRT. Одновременно компания начала продажи внедорожника Cherokee нового поколения в пяти комплектациях по цене от 2 255 000 до 3 360 000 руб. У Infiniti стартовали продажи кроссовера QX50 нового поколения. Автомобиль предлагается по цене от 2 799 000 до 3 960 000 руб. 

* За период с 16 по 31 июля 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены nissan x-trail nissan almera nissan nissan qashqai nissan murano ford ford fiesta lifan lifan x80 jeep cherokee jeep jeep grand cherokee infiniti infiniti qx50

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Nissan осенью завершит выпуск седана Almera в России

вчера, 11:41

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 кроссоверов и внедорожников в 1 полугодии 2018 года

26 июля 2018

Вся инфографика