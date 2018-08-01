В июле Scania открыла три новых дилерских станции в России

В начале июля шведский производитель тяжелой грузовой техники и автобусов Scania объявил о запуске новой дилерской станции в Ногинске Московской области. Компания продолжает расширять свою сеть – в конце прошлого месяца компания открыла новые станции в Самарской области и Мордовии, сообщает пресс-служба ООО «Скания-Русь»

Станция «ЖигулиСкан», расположенная в районе города Жигулёвск, начала обслуживать первых клиентов в январе 2018 года. На полную мощность станция начала работать 25 июля, после модернизации и торжественного открытия. Сейчас в зоне техобслуживания и ремонта 14 рабочих постов, а в ближайшее время будет налажена работа и кузовного цеха. В штате – 22 специалиста разного профиля, но в планах расширение до 50 сотрудников.

Вторая новая дилерская станция – «Мордовия-Скан» – открылась рядом с Саранском, в селе Лямбирь. Для обслуживания и ремонта грузовой техники Scania тут установлены 4 рабочих поста, а на складе запасных частей хранится около 1000 наименований. В настоящее время на станции работают 11 сотрудников, до конца года планируется увеличение штата до 20 человек.

«Дилерская сеть Scania в России всегда была одной из самых развитых среди европейских производителей грузовой техники. Мы гарантируем высокое качество обслуживания, чтобы рентабельность бизнеса наших клиентов росла. Вместе с тем, мы способствуем и развитию регионального рынка труда» - отметил Войцех Ровински, генеральный директор ООО «Скания-Русь».