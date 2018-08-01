 АВТОСТАТ | В июле Scania открыла три новых дилерских станции в России

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 28 дней

подробнее

Горячая новость

Во второй половине июля 17 компаний изменили цены на автомобили
  • 1.08.18 - 17:01

    Во второй половине июля 17 компаний изменили цены на автомобили
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Управление маркетингом дилерской сети с CoMagic
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 02 августа

    Бестселлеры рынка Латинской Америки в первом полугодии 2018 года

    Третий год список лидеров возглавляет Chevrolet Onix.

Вся аналитика

Инфографика

Цены на бензин в России и в других странах мира
  • 31.07.18

    Цены на бензин в России и в других странах мира
Все публикации

Видео

Панельная дискуссия на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
  • 05.04.17

    Панельная дискуссия на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
Все видео

01.08.18 Прочитали 418 раз

В июле Scania открыла три новых дилерских станции в России

Scania

В начале июля шведский производитель тяжелой грузовой техники и автобусов Scania объявил о запуске новой дилерской станции в Ногинске Московской области. Компания продолжает расширять свою сеть – в конце прошлого месяца компания открыла новые станции в Самарской области и Мордовии, сообщает пресс-служба ООО «Скания-Русь»

Станция «ЖигулиСкан», расположенная в районе города Жигулёвск, начала обслуживать первых клиентов в январе 2018 года. На полную мощность станция начала работать 25 июля, после модернизации и торжественного открытия. Сейчас в зоне техобслуживания и ремонта 14 рабочих постов, а в ближайшее время будет налажена работа и кузовного цеха. В штате – 22 специалиста разного профиля, но в планах расширение до 50 сотрудников.

Вторая новая дилерская станция – «Мордовия-Скан» – открылась рядом с Саранском, в селе Лямбирь. Для обслуживания и ремонта грузовой техники Scania тут установлены 4 рабочих поста, а на складе запасных частей хранится около 1000 наименований. В настоящее время на станции работают 11 сотрудников, до конца года планируется увеличение штата до 20 человек.

«Дилерская сеть Scania в России всегда была одной из самых развитых среди европейских производителей грузовой техники. Мы гарантируем высокое качество обслуживания, чтобы рентабельность бизнеса наших клиентов росла. Вместе с тем, мы способствуем и развитию регионального рынка труда» - отметил Войцех Ровински, генеральный директор ООО «Скания-Русь».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автосервис дилеры автодилеры scania

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Петербургский завод Scania начал производство грузовиков нового поколения

24 июля 2018

Все новости

Статьи на тему

Главное – участие: как работают заводы по сборке грузовиков «Большой семерки»

1 октября 2015

Все статьи

Инфографика на тему

Российский парк грузовиков: основные показатели

4 октября 2017

Вся инфографика