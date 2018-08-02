 АВТОСТАТ | В Москве появился сервис аренды электромобилей Tesla

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 27 дней

подробнее

Горячая новость

1.8 на «механике» - самый продаваемый седан LADA Vesta Cross
  • 2.08.18 - 10:21

    1.8 на «механике» - самый продаваемый седан LADA Vesta Cross
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 03 августа

    Автомобильный рынок Грузии в первом полугодии 2018 года

    В десятку лидеров входит 7 моделей Toyota.

Вся аналитика

Инфографика

Цены на бензин в России и в других странах мира
  • 31.07.18

    Цены на бензин в России и в других странах мира
Все публикации

Видео

Выступление Елены Князевой и Михаила Лозгачёва (Яндекс)
  • 09.06.17

    Выступление Елены Князевой и Михаила Лозгачёва (Яндекс)
Все видео

02.08.18 Прочитали 380 раз

В Москве появился сервис аренды электромобилей Tesla

b590fe687537275bbf89da4105a3f9c2.jpg

Компании «Связной» и Moscow Tesla Club запустили сервис аренды электромобилей, через который можно взять напрокат седан Tesla Model S и кроссовер Model X. Аренда Model S на три дня обойдется в 120 тысяч рублей, цена для Tesla Model X рассчитывается в индивидуальном порядке. КАСКО уже включено в стоимость, пишет портал Motor.ru.

Электромобиль Tesla Model X можно также арендовать на семь или 30 дней. Стоимость в этом случае составит 220 и 395 тысяч рублей соответственно. Компании уточняют, что все автомобили находятся в идеальном состоянии, при выдаче машины проводится тщательная проверка и вводный инструктаж по эксплуатации.

Moscow Tesla Club занимает продажей, обслуживанием и тюнингом электромобилей Tesla. Помимо этого, компания развитием зарядной инфраструктуры. В 2016 году сообщалось, что американский производитель рассматривает возможность выхода на российский рынок, и Moscow Tesla Club может получить статус официального импортера марки. Однако решение на этот счет до сих пор не принято.

При этом на сайте компании можно приобрести Model S, X и 3, а также оставить предзаказ на Roadster и тягач Semi.

, источник: www.autostat.ru

Теги: электромобили москва tesla

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Убытки компании Tesla установили новый «рекорд»

вчера, 10:53

Все новости

Статьи на тему

Tesla ржавеет: рейтинг падает, машины отзывают («Газета.Ru»)

4 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Парк электромобилей в РФ

14 марта 2018

Вся инфографика
Загрузка...