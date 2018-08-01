 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в 1 полугодии

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ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в 1 полугодии

Ford Focus остается лидером рейтинга

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2018 года в России было реализовано около 1 млн 820 тыс. подержанных легковых автомобилей зарубежных марок. Это на 4,7% превышает результат годичной давности (1 млн 739 тыс. шт.).

Лидерство на российском вторичном рынке среди иномарок сохраняет Ford Focus, показатель которого в 1 полугодии составил 63,2 тыс. единиц, что на 2,3% больше, чем год назад. Второе место удерживает Toyota Corolla (49,7 тыс. шт.; +2,3%). На третьей строчке рейтинга находится Hyundai Solaris (44,1 тыс. шт.; +24,1%). На четвертой позиции – KIA Rio, перепроданная в количестве 39,1 тыс. штук и показавшая самую высокую в ТОП-10 рыночную динамику (+31,1%). Замыкает пятерку лидеров рынка подержанных иномарок в РФ Toyota Camry (37,3 тыс. шт.; +6,3%).

В ТОП-10 этого рейтинга по итогам 6 месяцев 2018 года также попали: Renault Logan (35,8 тыс. шт.; +8,1%), Chevrolet Niva (33,7 тыс. шт.; +4,9%), Opel Astra (30 тыс. шт.; +2,1%), Daewoo Nexia (29,1 тыс. шт.; -4,4%), и Volkswagen Passat (25,7 тыс. шт.; -3,1%).

, источник: www.autostat.ru

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