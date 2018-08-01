 АВТОСТАТ | Стали известны подробности о новом Hyundai Santa Fe для России

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Стали известны подробности о новом Hyundai Santa Fe для России

Hyundai Santa Fe 2018

Компания «Хендэ Мотор СНГ» раскрыла некоторые детали российских спецификаций кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения. Цены на новинку будут объявлены в начале августа, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Hyundai Santa Fe нового поколения будет оснащаться несколькими вариантами двигателей: бензиновый 2,4-литровый мотор мощностью 188 л.с. с 6-ти ступенчатой автоматической трансмиссией и 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 200 л.с. в сочетании с новой 8-ми ступенчатой АКПП. Все автомобили комплектуются системой управления полным приводом HTRAC.

Внешний облик нового Santa Fe отличают мощная передняя часть с крупной каскадной решеткой радиатора и передним освещением с раздельными дневными ходовыми и головными огнями. Интерьер автомобиля получил новую приборную панель, улучшенные материалы отделки салона и увеличенное пространство для пассажиров и водителя. Опционально будет доступна версия с семиместным салоном. Для российских клиентов также будут доступны такие опции, как система распознавания задних пассажиров и система безопасного выхода.

Напомним, Hyundai Santa Fe стал первой моделью SUV-линейки бренда. Мировая премьера кроссовера четвертого поколения состоялась в феврале 2018 года, а первое появление на публике – в марте на автосалоне в Женеве.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года продажи Hyundai Santa Fe на российском рынке составили 515 автомобилей. Всего в отчетный период Hyundai реализовала в России 47319 автомобилей сегмента SUV, что составляет 54% от общего объема продаж.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки hyundai hyundai santa fe

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