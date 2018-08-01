Доля продаж автомобилей с АКП в России превысила 55%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2018 года в нашей стране было реализовано около 440 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией. Это составляет 55,5% от общего объема российского рынка.

Как отмечают эксперты агентства, рыночная доля «автоматов» в России продолжает расти, достигнув рекордного уровня, причем уже третий год подряд она составляет свыше 50%. Напомним, что к автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Учитывая тот факт, что по итогам 2017 года доля продаж автомобилей с АКП в России составила 54%, за первые шесть месяцев нынешнего года этот показатель увеличился на 1,5 процентных пункта.