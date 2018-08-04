Новые документы о регистрации ТС подорожали в 3 раза

C сегодняшнего дня (3 августа) в России увеличится стоимость оформления свидетельств о регистрации транспортных средств и водительских удостоверений.

Согласно Федеральному закону N 180-ФЗ от 3 июля 2018 г., уже на этой неделе за свидетельство о регистрации транспортного средства (в том числе, взамен утраченного) придется оплатить пошлину в 1500 рублей (раньше было 500 рублей). Но, как уже писал «Автостат», повышение коснется только документов нового образца. Свидетельство о регистрации ТС в бумажном варианте по-прежнему можно получить по старой цене.

Что касается водительских прав, то документ на новой пластиковой основе обойдётся вам в 3000 тысячи рублей, в старой версии цена останется прежней (2000 тысячи рублей).