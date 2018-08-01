LADA Vesta в Европейском рейтинге поднялась на 16 позиций вверх

По итогам шести месяцев 2018 года LADA Vesta улучшила свои позиции в европейском модельном рейтинге, поднявшись сразу на 16 строк вверх. Согласно данным focus2move, опубликовавшем ТОП-100 самых продаваемых в Европе моделей, LADA Vesta, реализованная в январе-июне в количестве 52 176 экземпляров (+47,7%), расположилась на 56 месте рейтинговой таблицы (была на 72-ом).

В ТОП-100 присутствует еще одна российская модель – LADA Granta. Она по итогам шести месяцев занимает 65-ое место и, напротив, опустилась на 8 строчек в рейтинге. За первое полугодие модель реализована в количестве 46 607 экземпляров (+9,1%).