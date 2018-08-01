 АВТОСТАТ | LADA Vesta в Европейском рейтинге поднялась на 16 позиций вверх

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 29 дней

подробнее

Горячая новость

Доля продаж автомобилей с АКП в России превысила 55%
  • 1.08.18 - 10:56

    Доля продаж автомобилей с АКП в России превысила 55%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Обратный звонок. Канал коммуникации и привлечения звонков
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 01 августа

    Глобальные продажи Fiat в первом полугодии 2018 года

    Продажи Fiat продолжают падать, 6 месяцев 2018 г. принесли новые потери. 

Вся аналитика

Инфографика

Цены на бензин в России и в других странах мира
  • 31.07.18

    Цены на бензин в России и в других странах мира
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Григорий Микрюков (Аналитический центр при правительстве РФ)
  • 19.04.18

    «ForAuto-2018»: Григорий Микрюков (Аналитический центр при правительстве РФ)
Все видео

31.07.18 Прочитали 3559 раз

LADA Vesta в Европейском рейтинге поднялась на 16 позиций вверх

988f0429-670-0

По итогам шести месяцев 2018 года LADA Vesta улучшила свои позиции в европейском модельном рейтинге, поднявшись сразу на 16 строк вверх. Согласно данным focus2move, опубликовавшем ТОП-100 самых продаваемых в Европе моделей, LADA Vesta, реализованная в январе-июне в количестве 52 176 экземпляров (+47,7%), расположилась на 56 месте рейтинговой таблицы (была на 72-ом).

В ТОП-100 присутствует еще одна российская модель – LADA Granta. Она по итогам шести месяцев занимает 65-ое место и, напротив, опустилась на 8 строчек в рейтинге. За первое полугодие модель реализована в количестве 46 607 экземпляров (+9,1%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили европа lada lada vesta

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

В июне каждая четвертая реализованная LADA Vesta была из линейки «Cross»

25 июля 2018

Все новости

Статьи на тему

Плохой робот, хороший дизайн - LADA Vesta на тестах европейцев ("За рулем")

10 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам за 1 полугодие 2018 года

25 июля 2018

Вся инфографика