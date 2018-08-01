 АВТОСТАТ | «Мазда Соллерс» завершила возведение корпуса двигательного завода во Владивостоке

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«Мазда Соллерс» завершила возведение корпуса двигательного завода во Владивостоке

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На территории производственной площадки «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» продолжается реализация инвестиционного проекта по созданию мощностей промышленного производства двигателей Mazda. В настоящий момент завершено возведение корпуса будущего двигательного предприятия, сообщает пресс-служба «МСМР». Будущий завод – это одноэтажное здание площадью 12 тыс. 600 кв.м, на которой будут располагаться цех по  производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.

Напомним, в сентябре 2017 года компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получила статус резидента ТОР «Надеждинская» и приступила к реализации нового инвестиционного проекта завода по производству двигателей Mazda. На новом двигательном заводе будет налажено производство двигателей Mazda семейства Skyactiv-G – бензиновые 4-х цилиндровые двигатели, объемом 2,0 литра, соответствующие экологическому стандарту «Евро-5». Максимальная мощность двигателей – 150 л.с. при 6000 об/мин, расход топлива – 6,0 л/100 км. Планируется, что запуск нового производства позволит создать более 150 новых рабочих мест.

Совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6. С момента основания (по состоянию на июль 2018 года) выпущено более 150 тысяч автомобилей.  
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года дальневосточный завод «Мазда Соллерс» выпустил 14247 автомобилей Mazda, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с конвейера во Владивостоке сошло 10841 кроссовер Mazda СХ-5 (+53%), 2595 седанов Mazda6 (+5%), а также 811 внедорожников Mazda CX-9, производство которых стартовало в России в феврале 2018 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: инвестиции автомобильные компоненты поставщики производство mazda

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