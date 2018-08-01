 АВТОСТАТ | GM-АВТОВАЗ расширил программу «Трейд-ин» для Chevrolet Niva

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GM-АВТОВАЗ расширил программу «Трейд-ин» для Chevrolet Niva

Chevrolet Niva

GM-АВТОВАЗ расширил действие программы «Трейд-ин», условия которой с 1 августа действуют для всех комплектаций Chevrolet Niva. Скидка по программе трейд-ин составляет 30 тыс. рублей и распространяется на автомобили Chevrolet Niva всех комплектаций, произведенных в 2018 году и имеющихся в наличии у дилера, не стоявших на учете в органах ГИБДД до участия в программе, сообщает пресс-служба СП. Программа действует до 31 августа 2018 года и совместима с акцией «Уверенность без ограничений» (ТО1 и ТО2 в подарок).

Напомним, по условиям акции, GM-АВТОВАЗ гарантирует, что на всех автомобилях Chevrolet Niva, проданных с 1 июля 2018 года, бесплатно будут устраняться: в течение 2-х лет – неисправности, связанные с производственными дефектами отдельных деталей и сборки, за исключением деталей и работ, оговоренных в разделе «Специальные условия гарантии», начиная со дня продажи автомобиля первому покупателю, без ограничения пробега; в течение 3-х лет – неисправности, связанные с производственными дефектами лакокрасочного покрытия деталей кузова, начиная со дня продажи автомобиля первому покупателю, без ограничения пробега; в течение 6 лет – дефекты сквозной коррозии деталей кузова на протяжении всего срока службы автомобиля, без ограничения пробега. С целью повышения доступности технического обслуживания и привлечения владельцев в сервисы официальных дилеров внесены изменения в регламент проведения работ по ТО, а также межсервиcные интервалы (ТО1 проводится на пробеге 2500 км, ТО2 – 10 тыс. км, далее через каждые 15 тыс. км).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 14203 автомобиля (-2%). В настоящее время стоимость внедорожника начинается от 623 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецпредложения трейд-ин trade-in gm-автоваз chevrolet niva

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