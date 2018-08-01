 АВТОСТАТ | Volkswagen начинает поставки в Россию LCV с двигателями «Евро-6»

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Volkswagen начинает поставки в Россию LCV с двигателями «Евро-6»

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Марка Volkswagen Коммерческие автомобили начинает поставки автомобилей с дизельными двигателями, которые соответствуют европейским нормам токсичности выхлопов отработанных газов «Евро-6». Производство для России начнется с середины августа 2018 года, сообщает пресс-служба компании. Таким образом марка Volkswagen Коммерческие автомобили расширяет российским клиентам гамму комбинаций двигателей, типов привода и трансмиссий: это появление на рынке двигателя мощностью110 кВт и самого мощного 150-киловаттного двигателя, каждый из которых сочетается с фирменной системой полного привода 4Motion и 7-ступенчатой АКПП.

Дизельные двигатели стандарта «Евро-6» с технологией BlueMotion разработаны на основе модульной платформы MDB EA288 и специально адаптированы для использования на коммерческих автомобилях, чтобы соответствовать требованиям клиентов в отношении пробега, режима движения, повышенных нагрузок в течение длительного срока эксплуатации автомобилей. Как отмечается, благодаря повышенной экономичности дизельных двигателей «Евро-6», расход топлива уменьшится почти на четверть (от 5,8 л на 100 км). А общая стоимость владения автомобилем (TCO) снизится, в частности, благодаря сокращению расходов на страхование на более экологичные двигатели.

Автомобили с двигателями «Евро-6» предназначены для использования в них высококачественного дизельного топлива «Евро-5» (стандарт К5) и выше. Тип топлива «Евро-5» (стандарт К5) широко доступны на всех марочных АЗС России.

Кроме того, вместе с новыми двигателями «Евро-6» российским клиентам станут доступны инновационные системы оснащения автомобилей: система Engine-Start-Stop и система рекуперации энергии торможения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России выросли на 11% и составили 3550 единиц. Особым спросом среди клиентов пользуются автомобили серии T6 (Multivan, Caravelle, Transporter, California). Рост продаж данных моделей составил 14%: с начала 2018 года реализовано 2130 автомобилей серии T6. При этом продажи модели Caravelle выросли на 39% до 1485 автомобилей. Реализация модели Crafter за январь-июнь 2018 года увеличилась на 172%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили новые опции дизель дизельные автомобили volkswagen

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