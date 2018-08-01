Минпромторг разрабатывает систему распознавания пешеходов и препятствий

Внедрение технологии распознавания пешеходов и других препятствий снизит аварийность на российских дорогах, считают в Минпромторге. Разработка отечественной системы до 2020 года предусмотрена в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет газета «Известия».

В пресс-службе ведомства изданию подтвердили, что уже ведут соответствующую работу. Технологии распознавания основаны на применении сенсоров, таких как видеокамеры и СВЧ-радары, рассказали в Минпромторге. Сенсоры сканируют дорожную обстановку перед автомобилем и передают информацию об обнаруженных объектах в блок принятия решений. Если риск столкновения достаточно высок, водителю будет выдаваться уведомление. А при отсутствии реакции с его стороны автомобиль автоматически затормозит. Это позволит избежать столкновения или уменьшить тяжесть его последствий, полагают в Минпромторге.

«Повсеместное внедрение данных технологий в серийно выпускаемые автомобили позволит существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, смертность на дорогах общего пользования», – отметили в министерстве.

Каким образом предполагается внедрять эту технологию, пока не ясно. В Минпромторге не говорят о принятии каких-либо дополнительных законодательных актов, такой информации нет и в бумагах Минтранса.

Сейчас зарубежные автопроизводители ставят на свои машины системы автономного экстренного торможения AEB (Autonomous Emergency Braking), работающие по описанной Минпромторгом схеме, рассказал директор департамента послепродажного обслуживания группы компаний «АвтоСпецЦентр» Евгений Гришкевич.

В серийном отечественном автопроме такие технологии не используются, пояснил директор аналитического центра «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. Иномарки премиального класса оснащаются подобными системами, и это существенно влияет на цену автомобиля. У Volvo эта технология есть практически во всех моделях, внедряют ее и другие производители – в первую очередь в премиальном сегменте.

Системами экстренного торможения (в более дешевом и менее продвинутом варианте) оснащают и такие популярные автомобили, как Ford Focus или Volkswagen Golf. Прорабатывая технологию, Минпромторг мог бы создать систему, которую можно будет установить в качестве дополнительной опции на любой автомобиль, предположил Евгений Гришкевич.

Однако поставить ее в любом случае нельзя на популярные в России автомобили с механической коробкой передач, отметил эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. В Евросоюзе наличие AEB обязательно для новых грузовиков и автобусов с 2015 года, отметил он. В США производители сами договорились, что все новые легковые автомобили и пикапы будут оборудованы АЕВ с 1 сентября 2022 года. Более тяжелые автомобили – с 1 сентября 2024 года.

Правительство рассчитывает к 2030 году снизить количество смертельных исходов при ДТП практически до нуля, следует из утвержденной в начале года Стратегии безопасности дорожного движения в России до 2024 года.