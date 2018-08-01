Британский авторынок в июне вновь ушел «в минус»

Британский авторынок в июне снизился на 3,5% и составил 234945 машин. Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат зафиксирован после двух месяцев роста, во многом обусловленого низкой базой прошлого года в связи с вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства, а также осторожностью британских потребителей в преддверии парламентских выборов в июне 2017 года. По итогам шести месяцев 2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 313 тыс. 994 единицы (-6,3%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в июне стал Volkswagen, реализовавший 23224 автомобиля (+9,9%). На второе место вышел BMW, продажи которого составили 22985 машин (+9,8%). Третий результат на этот раз показал Ford – 22334 проданных автомобилей (+9,5%). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (18218 шт., +7,8%) и Mercedes-Benz (14928 шт., +6,3%).