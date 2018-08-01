LADA Granta c «икс-ДНК»: какой она будет

На Московском международном автосалоне 2018 тольяттинская Lada обещает показать 15 новинок, среди которых, возможно, мы увидим новое поколение легендарной «Нивы» (Lada 4x4), новый купеобразный кроссовер X-CODE и официально «откроем» для себя Lada Granta, получившую фейслифтинг и новые кузова.

Изначально «Гранта» - бюджетная Lada Kalina второго поколения в кузове седан (у старших моделей был только универсал и хэтчбек). Позже, когда на модель появился устойчивый и хороший спрос, автопроизводитель пришёл к выводу, что пора внести «разнообразие» и добавить к седану ещё один вариант. Так появился первый лифтбэк от Lada. Спустя 7 лет «Гранта» получает плановое косметическое обновление, а также ряд кузовов, доставшихся ей от «Калины».

На днях одна из новинок (в кузове "лифтбек") была замечена в Сочи на съемках рекламного ролика (на фото сверху). Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" решили посмотреть, что же изменилось в модели.

Обновлённая Lada Granta вполне логично получила так называемую «икс-ДНК», которую Стив Маттин (дизайнер АВТОВАЗа) создал для автомобилей Vesta и XRAY. В передней части автомобиля обновление коснулось крыльев, бампера и головной оптики.