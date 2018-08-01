LADA Granta c «икс-ДНК»: какой она будет

На Московском международном автосалоне 2018 тольяттинская Lada обещает показать 15 новинок, среди которых, возможно, мы увидим новое поколение легендарной «Нивы» (Lada 4x4), новый купеобразный кроссовер X-CODE и официально «откроем» для себя Lada Granta, получившую фейслифтинг и новые кузова.
Изначально «Гранта» - бюджетная Lada Kalina второго поколения в кузове седан (у старших моделей был только универсал и хэтчбек). Позже, когда на модель появился устойчивый и хороший спрос, автопроизводитель пришёл к выводу, что пора внести «разнообразие» и добавить к седану ещё один вариант. Так появился первый лифтбэк от Lada. Спустя 7 лет «Гранта» получает плановое косметическое обновление, а также ряд кузовов, доставшихся ей от «Калины».
На днях одна из новинок (в кузове "лифтбек") была замечена в Сочи на съемках рекламного ролика (на фото сверху). Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" решили посмотреть, что же изменилось в модели.
Обновлённая Lada Granta вполне логично получила так называемую «икс-ДНК», которую Стив Маттин (дизайнер АВТОВАЗа) создал для автомобилей Vesta и XRAY. В передней части автомобиля обновление коснулось крыльев, бампера и головной оптики.
Профиль модели остался без изменений, но обновлённый задний бампер добавил ему (профилю) новую выштамповку, которая удачно «завершает» вид сбоку.
Задний бампер стал более рельефным, место для госномера переместилось на крышку багажника, которая, в свою очередь, также обзавелась новыми выштамповками и гранями. В целом внешний вид модели стал более строгим и сдержанным. Однозначно, такое обновление пошло «Гранте» на пользу. Дождёмся ММАС 2018, чтобы увидеть модель в новых для себя кузовах.