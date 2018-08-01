 АВТОСТАТ | LADA Granta c «икс-ДНК»: какой она будет

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LADA Granta c «икс-ДНК»: какой она будет

Такой новую модель АВТОВАЗа увидели на съемках ролика в Сочи

На Московском международном автосалоне 2018 тольяттинская Lada обещает показать 15 новинок, среди которых, возможно, мы увидим новое поколение легендарной «Нивы» (Lada 4x4), новый купеобразный кроссовер X-CODE и официально «откроем» для себя Lada Granta, получившую фейслифтинг и новые кузова.

Изначально «Гранта» - бюджетная Lada Kalina второго поколения в кузове седан (у старших моделей был только универсал и хэтчбек). Позже, когда на модель появился устойчивый и хороший спрос, автопроизводитель пришёл к выводу, что пора внести «разнообразие» и добавить к седану ещё один вариант. Так появился первый лифтбэк от Lada. Спустя 7 лет «Гранта» получает плановое косметическое обновление, а также ряд кузовов, доставшихся ей от «Калины».

На днях одна из новинок (в кузове "лифтбек") была замечена в Сочи на съемках рекламного ролика (на фото сверху). Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" решили посмотреть, что же изменилось в модели. 

Обновлённая Lada Granta вполне логично получила так называемую «икс-ДНК», которую Стив Маттин (дизайнер АВТОВАЗа) создал для автомобилей Vesta и XRAY. В передней части автомобиля обновление коснулось крыльев, бампера и головной оптики.

 

 

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Профиль модели остался без изменений, но обновлённый задний бампер добавил ему (профилю) новую выштамповку, которая удачно «завершает» вид сбоку.

 

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Задний бампер стал более рельефным, место для госномера переместилось на крышку багажника, которая, в свою очередь, также обзавелась новыми выштамповками и гранями. В целом внешний вид модели стал более строгим и сдержанным. Однозначно, такое обновление пошло «Гранте» на пользу. Дождёмся ММАС 2018, чтобы увидеть модель в новых для себя кузовах.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз легковые автомобили новинки lada lada granta

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