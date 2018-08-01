УАЗ прогнозирует рост производства во 2 полугодии

Ульяновский автозавод во втором полугодии прогнозирует рост объемов производства. В связи с этим предприятие открывает большое количество вакансий по различным направлениям. Об этом сообщил заместитель гендиректора УАЗа Александр Лагунов.

«В основном мы предлагаем вакансии рабочих основного производства. В их числе, сварочное, окрасочное, прессовое, механосборочное и металлургическое производства, а также цех штамповки и производства рам. Кроме того, требуются специалисты в научно-технический центр УАЗ и управление главного технолога. Что касается уровня заработной платы, то в первом полугодии средняя заработная плата по заводу составила 30 тыс. рублей, для основных рабочих профессий – 25 тыс. 600 рублей, – рассказал Александр Лагунов, которого цитирует пресс-служба правительства Ульяновской области. – На предприятии ведется масштабная работа по реализации инвестпроектов, которая направлена на повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции. В начале этого года была запущена новая линия тестов. Всего на реализацию программы качества в этом году мы планируем направить более 200 млн рублей, а на модернизацию производства – свыше полумиллиарда рублей инвестиций».

В свою очередь, заместитель председателя регионального правительства Андрей Тюрин добавил, что УАЗ планирует сохранить объем выпускаемой продукции относительно прошлого года за счет стабильного роста экспортных поставок и расширения модельного ряда. Напомним, по итогам 2017 года Ульяновский автозавод произвел 47675 автомобилей, что на 8,6% ниже показателя годичной давности. Наиболее массовой моделью стал внедорожник УАЗ «Патриот», объем выпуска которого в прошлом году составил 15438 машин.

«В феврале 2018 года Ульяновский автомобильный завод открыл первый дилерский центр УАЗ в Коста-Рике (Латинская Америка). На текущий момент в Коста-Рику отправлены автомобили УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» с дизельными двигателями в комплектации «Комфорт», УАЗ «Профи» в вариациях 4×4 и 4×2 с бензиновым мотором и с газобаллонным оборудованием. Со второго квартала 2018 года в Республике Казахстан Ульяновский автомобильный завод наладил выпуск внедорожников и автобусов», – прокомментировал зампред.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года продажи автомобилей УАЗ на российском рынке составили 17535 штук (-5%). Самой продаваемой моделью УАЗ остается внедорожник «Патриот».