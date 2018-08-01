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Infiniti QX50 доступен в России с эксклюзивным исполнением интерьера

INFINITI QX50

Российские дилеры Infiniti начали прием заказов на кроссовер QX50 с эксклюзивным исполнением интерьера под названием Autograph. Стоимость новинки начинается от 2 млн 799 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Infiniti.

Как отмечается, вдохновением для дизайнеров-колористов, подбиравших уникальную цветовую гамму салона QX50 Autograph, стало лобби роскошного курортного отеля. Кремовый пантон «Кокосовое молоко» – это классический белый или белый с оттенком. Насыщенный шоколадный цвет «Эмперадор» добавляет в палитру силу и фактуру, в то время как классический синий пантон «Морской синий» окончательно оформляет цветовую раскладку палитры. Финишным штрихом можно назвать отделку интерьера нового QX50 темно-синей искусственной замшей Ultrasuede.

Интерьер нового Infiniti QX50 также отличают отделка натуральной кожей, искусная прострочка и декоративные вставки из дерева с открытыми порами. Кроме того, для заказа доступна панорамная крыша.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки новые опции infiniti infiniti qx50

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