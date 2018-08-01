 АВТОСТАТ | BMW повысил цены на отдельные модели кроссоверов

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BMW повысил цены на отдельные модели кроссоверов

BMW

Вслед за повышением цен на седаны и купе компания BMW с начала августа подняла цены и на некоторые модели кроссоверов. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга цен*.

Так, модель BMW X3 обогатилась еще одной комплектаций М40d по цене 4 340 тыс. руб., в результате чего максимальная цена модели выросла на 3,8%. Минимальная цена модели не изменилась и стартует с отметки в 3 030 тыс. руб.

Обновленная модель BMW X4 также получила новые комплектации xDrive30d и M40d по цене от 3 990 000 до 4 660 000 руб. соответственно. Цена на ее самую доступную версию не изменилась и составляет 3 350 тыс. руб.

Кроссовер BMW X6 прибавил 1,2 – 1,9% или 70 – 100 тыс. руб. во всех своих комплектациях, а новая базовая версия xDrive30d Business предлагается к продаже за 4 780 тыс. руб.

На 70 тыс. руб. или 0,9% выросла цена и на единственную комплектацию кроссовера BMW X6 M. Теперь она оценивается в 7 800тыс. руб.

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых шести месяцев 2018 года российские дилеры BMW реализовали 16 989 автомобилей, что на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года.  

*Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии цены bmw bmw x3 bmw x4 bmw x6 bmw x6 m

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