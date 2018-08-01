 АВТОСТАТ | Toyota Hilux уступила лидерство на рынке пикапов

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Toyota Hilux уступила лидерство на рынке пикапов

УАЗ PickUp

За 6 месяцев 2018 года реализация пикапов в России выросла на треть (+32,9%) и составила 5,2 тыс. единиц. Таким образом, на продажи автомобилей этого сегмента с января по июнь пришлось 0,7% от общих продаж легковых автомобилей в стране.

Лидером продаж в этом сегменте остаётся модель Ульяновского автозавода – УАЗ Пикап. За отчётный период обладателями таких пикапов стали 1,8 россиян – на 42,9% больше, чем год назад. Второе место в рейтинге занимает Mitsubishi L200, который разошелся тиражом в 1,5 тыс. автомобилей – это в 3 с лишним раза больше, чем год назад (+235,9%). Тройку лидеров в замыкает Toyota Hilux, продажи которого упали на 13% (1,3 тыс. шт.). Стоит отметить, что в первом полугодии 2017 года эта модель была лидером продаж в сегменте пикапов, к концу 2017 года опустилась на вторую позицию, в текущем 2018 году уже практически не поднималась выше (исключение составил май). 

Что касается региональных предпочтений, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в числе регионов-лидеров по объемам продаж пикапов фигурируют Ханты-Мансийский автономный округ, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Красноярский край.

 

 

, источник: www.autostat.ru

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