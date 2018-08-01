КАМАЗ перейдет на топливные системы отечественного производства

В 2019 году большинство двигателей в грузовиках «КАМАЗ» будут оснащаться новой топливной аппаратурой производства Алтайского завода прецизионных изделий.

Как сообщил первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор Юрий Герасимов, уже в следующем году большинство двигателей в грузовиках «КАМАЗ» будут оснащаться новой алтайской топливной аппаратурой. «Думаю, что примерно 70% моторов на нашем производстве будет оснащаться насосами Altay Common Rail System. Сейчас уже опытные промышленные партии мы оснащаем этой системой, они прошли испытания и получили положительное заключение. Надеюсь, что мы полностью перейдем на продукцию АЗПИ в тех моделях двигателей, для которых эта система предназначена», – заявил Юрий Герасимов, слова которого приводит пресс-служба КАМАЗа.

Также исполнительный директор КАМАЗа напомнил, что в 2019 году компания выпустит новый автомобиль поколения «К-5». «Это совместный проект с концерном Daimler. У автомобиля будет новый двигатель – рядная «шестерка», который будет производиться полностью на базе КАМАЗа и оснащаться топливной системой Altay Common Rail System. Мы в России перешли с 2018 года на стандарт двигателей «Евро-5», а насосы АЗПИ обеспечивают стандарт «Евро-5» и «Евро-6», – пояснил Юрий Герасимов.

По его словам, эффект от подобных инновационных импортозамещающих проектов, какой реализует АЗПИ, трудно переоценить. «Для нас это, прежде всего, независимость от внешних поставщиков. Ну, и, конечно, снижение себестоимости производства, за счет того, что российская топливная аппаратура на 30% дешевле импортной. Это позволит нам успешно конкурировать на рынке грузовых автомобилей, – отметил Юрий Герасимов. – Думаю, что и вторая очередь производственной линии по выпуску топливных систем Altay Common Rail System на АЗПИ будет работать для наших проектов».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», общая стоимость нового проекта АЗПИ составила 600 млн рублей. Продукция алтайского предприятия будет поставляться на заводы российских производителей дизельных двигателей экологических классов «Евро-5» и «Евро-6», в том числе и на КАМАЗ. В России, кроме АЗПИ, никто не выпускает полнокомплектную топливную аппаратуру. Сейчас около 98% российского рынка топливных систем занимает продукция иностранных компаний.