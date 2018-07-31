Jaguar Land Rover ищет нового дилера в Москве

Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о запуске тендера на открытие нового дилерского центра в Москве. Заявки на участие принимаются с 1 августа 2018 года, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Как отмечается, развитие дилерской сети – одно из приоритетных направлений работы Jaguar Land Rover. Открытие дилерского центра в Москве – это возможность для предпринимателей стать частью одной из самых динамично развивающихся дилерских сетей на российском автомобильном рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Jaguar Land Rover Россия придерживается позитивных прогнозов и рассчитывает усилить позиции брендов благодаря активному обновлению текущего модельного ряда и выходу на рынок новых продуктов в первом полугодии 2018 года: Range Rover и Range Rover Sport 2018 модельного года, а также нового компактного спортивного кроссовера Jaguar E-Pace. Кроме того, электрический кроссовер I-Pace ожидается в России во второй половине 2018 года.