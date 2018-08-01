 АВТОСТАТ | Кто будет работать на СТО?

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 29 дней

подробнее

Горячая новость

Доля продаж автомобилей с АКП в России превысила 55%
  • 1.08.18 - 10:56

    Доля продаж автомобилей с АКП в России превысила 55%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Обратный звонок. Канал коммуникации и привлечения звонков
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 01 августа

    Глобальные продажи Fiat в первом полугодии 2018 года

    Продажи Fiat продолжают падать, 6 месяцев 2018 г. принесли новые потери. 

Вся аналитика

Инфографика

Цены на бензин в России и в других странах мира
  • 31.07.18

    Цены на бензин в России и в других странах мира
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Григорий Микрюков (Аналитический центр при правительстве РФ)
  • 19.04.18

    «ForAuto-2018»: Григорий Микрюков (Аналитический центр при правительстве РФ)
Все видео

31.07.18 Прочитали 591 раз

Кто будет работать на СТО?

Обучение персонала

Уже достаточно долгое время в сфере авторемонта наблюдается острая нехватка специалистов – автомехаников, диагностов-электриков, мастеров-консультантов и т.д. При этом надежда на то, что ситуация в скором времени исправится, невелика. Известно, что сейчас в трудоспособный возраст вступает поколение 90-х, когда в России произошел «демографический провал», вдобавок «миллениалы» (дети, выросшие в сети) не спешат осваивать «рабочие» специальности.

«Среднестатистическая СТО должна иметь в штате 6-8 механиков, хотя бы одного диагноста-электрика и двух мастеров-консультантов. Но сегодня ситуация на рынке автосервиса сложилась таким образом, что спрос на этих специалистов наблюдается в каждом третьем автосервисе, причем некоторые вакансии не закрываются по полгода. Руководитель каждого автосервиса готов рассмотреть хорошего диагноста и мастера-консультанта на замену существующему специалисту», - такие данные приводит Павел Клюкин, руководитель инжинирингового центра SMART. Его центр занимается постоянным обучением специалистов авторемонтного бизнеса по различным направлениям – электрика, кузовные работы, ходовая часть и т.д. Сам Павел имеет обширный опыт в вопросах подбора и обучения персонала, через него проходит огромное количество людей, которые осваивают профессию автомеханика и диагноста-электрика.

В рамках конференции «Автосервис - 2018» Павел расскажет о том, как меняется рынок кадров в сфере автосервиса, какие ошибки допускают руководители при подборе персонала, почему сайты по поиску работы порой не помогают найти нужного специалиста и какие еще каналы можно задействовать для эффективного поиска работников.

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили автосервис конференции автостат

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Во второй половине июля 17 компаний изменили цены на автомобили

сегодня, 17:01

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Цены на бензин в России и в других странах мира

вчера, 10:05

Вся инфографика
Загрузка...