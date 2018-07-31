Volkswagen Golf в 1 полугодии сохраняет лидерство в Европе

Хэтчбек Volkswagen Golf по итогам первого полугодия 2018 года остается самой продаваемой моделью в Европе, показывая при этом наибольший рост спроса в ТОП-10 европейских бестселлеров. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, это впечатляющий результат, учитывая, что текущее поколение Volkswagen Golf представлено на рынке вот уже 7 лет. Модель является лидером продаж на рынках таких стран, как Германия, Австрия, Люксембург, Латвия и Бельгия.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в январе-июне остается Volkswagen Golf с показателем 257550 реализованных машин (+8%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи увеличились на 1% до 185234 автомобилей. Третий результат показал Volkswagen Polo – реализация этой модели составила 162924 единицы, что на 4% ниже показателя годичной давности. Далее идет Ford Fiesta, на которой остановили свой выбор 157286 европейских покупателей (+1%). Замыкает пятерку лидеров Nissan Qashqai, разошедшийся тиражом 134547 экземпляров (-1%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 208 (132764 шт., +1%), Volkswagen Tiguan (129237 шт., +1%), Skoda Octavia (123710 шт., +3%), Renault Kaptur (121235 шт., +8%) и Opel/Vauxhall Corsa (117981 шт., -15%).