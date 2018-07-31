Президент Путин подписал закон о защите прав автовладельцев, чьи машины получили повреждения после угона

Сегодня, 30 июля, президент Владимир Путин подписал закон о защите прав владельцев автомобилей, получивших повреждения после угона. Как уже сообщал «Автостат», новый закон позволит предъявлять требования о возмещении вреда к тем лицам, которые «создали условия для причинения ущерба». То есть теперь человек, угнавший автомобиль, будет нести ответственность и за те повреждения, которые машина получила впоследствии от других (часто неустановленных) лиц. Таким образом, у потерпевшего появляется больше возможностей в защите своих имущественных прав.

Напомним, что этот закон был принят Государственной Думой 11 июля, одобрен Советом Федерации 24 июля, и вступит в действие через 10 дней после его официального опубликования.