Российский рынок LCV в июне остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV, который в июне показал небольшое падение, остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в июне выросли на 8,4% до 216299 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн остается Франция, где этот сегмент составил 47931 автомобиль (+3,7%). Второе место занимает Великобритания с показателем 35182 проданных машины (-5,8%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 25920 штук (+5,7%). Четвертый результат показала Испания – 21204 легких коммерческих автомобиля (+11,4%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Италия, где было реализовано 15800 машин (-3,8%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна осталась на шестом месте в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за июнь составили 8970 единиц (-0,5%).