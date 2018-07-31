Авторынок Германии в июне вышел «в плюс»

Авторынок Германии в июне увеличился на 4,2% и составил 341308 машин. Таким образом, после майского падения спроса вновь зафиксирован положительный результат. По итогам шести месяцев 2018 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 2,9% до 1 млн 839 тыс. 031 единицы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в июне реализовал 66389 машин (+9,6%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 9,6% до 28376 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 27775 автомобилей (+10,4%). Замыкают пятерку лидеров BMW (25325 шт., +11,5%) и Ford (24525 шт., +9,5%).