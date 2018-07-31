 АВТОСТАТ | Авторынок Германии в июне вышел «в плюс»

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 30 дней

подробнее

Горячая новость

LADA Granta c «икс-ДНК»: какой она будет
  • 31.07.18 - 11:30

    LADA Granta c «икс-ДНК»: какой она будет
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Зачем нужна кросс-проектная аналитика в автосегменте
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 31 июля

    ТОП-100 европейских бестселлеров в первом полугодии 2018 года

    Самая динамичная модель - Jeep Compass (+121 строчка в рейтинге).

Вся аналитика

Инфографика

Цены на бензин в России и в других странах мира
  • 31.07.18

    Цены на бензин в России и в других странах мира
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
  • 28.03.18

    «ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
Все видео

30.07.18 Прочитали 470 раз

Авторынок Германии в июне вышел «в плюс»

automarket 3

Авторынок Германии в июне увеличился на 4,2% и составил 341308 машин. Таким образом, после майского падения спроса вновь зафиксирован положительный результат. По итогам шести месяцев 2018 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 2,9% до 1 млн 839 тыс. 031 единицы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в июне реализовал 66389 машин (+9,6%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 9,6% до 28376 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 27775 автомобилей (+10,4%). Замыкают пятерку лидеров BMW (25325 шт., +11,5%) и Ford (24525 шт., +9,5%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы германия автомобильные рынки

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Британский авторынок в июне вновь ушел «в минус»

сегодня, 17:02

Все новости

Статьи на тему

Плохой робот, хороший дизайн — LADA Vesta на тестах европейцев ("За рулем")

10 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Цены на бензин в России и в других странах мира

сегодня, 10:05

Вся инфографика