FAW D60 ожидается в России осенью

Компания FAW зарегистрировала ОТТС на кроссовер D60, который должна появиться в продаже осенью. До объявления старта продаж, который намечен на сентябрь, FAW проведет премьеру переднеприводного D60 на автосалоне в Москве в конце августа.

Как пишет портал «Колеса.ру», в базе Росстандарта документ «Одобрение типа транспортного средства (ОТТС)» на FAW D60 уже фигурировал – сертификат был получен в 2016 году. Согласно данным документа, D60 мог приехать в Россию с 1,5-литровой «четверкой» мощностью 99 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач.

В обновленном сертификате для автомобиля предусмотрен этот же двигатель, но мощностью 106 л.с. Разница в пиковом крутящем моменте составляет 6 Нм: 135 против 141 Нм. Причина может крыться в коробке – передаточные числа у «свежей» модификации были уменьшены.

В Китае обновленный FAW D60 продается с 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л.с. и 5-скоростной МКП и 139-сильным мотором 1,8 литра в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Дизельных и полноприводных версий у кроссовера нет.

Стоит отметить, что FAW D60 для рынка России получит дисковые тормозные механизмы по кругу, в то время как ранее для модели предусматривались задние тормоза барабанного типа.

Еще один факт в пользу того, что в России будут продавать рестайлинговый FAW D60 – измененные габариты в ОТТС: новые бамперы увеличили длину на 60 мм, до 4230 мм, а более массивные рейлинги – высоту, с 1625 до 1636 мм.

В списке оборудования тоже пополнение: к кондиционеру, передним ЭСП, подушкам безопасности водителя и переднего пассажира, наружным зеркалам заднего вида с электроприводом прибавились электронная система стабилизации и система вызова экстренных служб.

Официальной информации о производственной площадке для FAW D60 пока нет. С большой уверенностью можно предположить, что новинка российского рынка «пропишется» там же, где и FAW X80 – на мощностях «Автотора».

В настоящее время FAW продает в России две модели: компактный переднеприводный кроссовер FAW X80, цена на который начинается от 1 млн 099 тыс. рублей, и седан Oley – от 491 тыс. рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры FAW реализовали 726 автомобилей, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловным бестселлером марки на российском рынке является кроссовер FAW Besturn X80.