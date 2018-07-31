Российский рынок LCV в первом полугодии вырос на 5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первых шести месяцев 2018 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 52,9 тыс. единиц, что на 5,4% выше показателя годичной давности. При этом в июне рынок показал результат 8,9 тыс. экземпляров, что на 0,5% меньше, чем год назад.

Лидером рынка LCV в первом полугодии 2018 года традиционно является российская марка GAZ, на долю которой пришлось свыше 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 23,9 тыс. штук – на 9,5% больше, чем годом ранее. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого составляет 7,7 тыс. автомобилей (-30,6%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему российская LADA (5,1 тыс. шт.; +8,9%). В первую пятерку также попадают американский Ford (4,8 тыс. шт.; +59%) и немецкий Mercedes-Benz (4,3 тыс. шт.; +15,2%).

Отметим также, что среди моделей с большим отрывом от конкурентов лидирует GAZ «Газель» NEXT, реализация которой за январь – июнь 2018 года составила 14,1 тыс. единиц, что на 23% выше результата годичной давности.

Более подробная информация содержится в специально подготовленном пресс-релизе.