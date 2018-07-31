 АВТОСТАТ | Московский завод Renault уходит на летние каникулы

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Московский завод Renault уходит на летние каникулы

Renault Kaptur row

Московский завод Renault с сегодняшнего дня уходит в плановый коллективный отпуск, который продлится до 26 августа. Во время коллективного отпуска на заводе будут внедрены дополнительные улучшения в рамках подготовки к запуску новой глобальной модели –  кроссовера С-сегмента. В частности, в цехе окраски планируется замена нескольких роботов, сообщает пресс-служба Renault Россия.

Таким образом, в 2018 году московский завод Renault продолжает укреплять лидирующие позиции в области инновационного промышленного производства. Среди наиболее заметных реализованных проектов – увеличение уровня роботизации предприятия, проект по развитию беспилотных транспортных средств для промышленного производства (AGV) и диджитализация логистических систем.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», мировая премьера нового кроссовера Renault состоится в конце августа на Московском автосалоне-2018. Поставки модели с завода в Москве на российский рынок начнутся в 2019 году. Новый кроссовер C-сегмента дополнит модельную линейку SUV Renault Россия: Duster, Kaptur, Koleos и Sandero Stepway. Московский завод Renault был выбран первой индустриальной площадкой для производства нового глобального кроссовера C-сегмента, благодаря высоким стандартам качества и достигнутому уровню роботизации: установлено 46 новых роботов; на заводе используется более 110 беспилотных транспортных средств для промышленного производства.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство простои renault

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