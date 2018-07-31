 АВТОСТАТ | Рынок грузовых автомобилей в первом полугодии вырос на 20%

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Рынок грузовых автомобилей в первом полугодии вырос на 20%

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 37,9 тыс. единиц, что на 20,1% больше, чем годом ранее. При этом в июне рынок вырос на 1,3% до 6,7 тыс. экземпляров.

Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого по итогам января – июня пришлось 31,7% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 12 тыс. шт. – на 7,3% выше результата годичной давности. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил около 4 тыс. автомобилей (+12,2%). Замыкает первую тройку шведский Volvo (3,2 тыс. шт.), объем рынка которого вырос на 53,4 раза. В пятерку лидеров также попали шведская Scania (2,7 тыс. шт.; +38,2%) и немецкий MAN (2,2 тыс. шт.; +47%).

Отметим также, что среди моделей лидирует KAMAZ 43118, реализация которой за январь – июнь 2017 года составила 3,2 тыс. единиц, что на 22,9% выше результата годичной давности.

Более подробная информация содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи грузовые автомобили камаз

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