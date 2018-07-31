 АВТОСТАТ | Рынок автомобилей с пробегом в первом полугодии вырос на 2%

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Рынок автомобилей с пробегом в первом полугодии вырос на 2%

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 6 месяцев 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,54 млн единиц, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в июне было реализовано 480,6 тыс. таких машин, что на 4,8% выше результата годичной давности.

Лидером этого рынка остается отечественная марка LADA, на долю которой в первом полугодии пришлось свыше четверти от общего объема (26%). В количественном выражении это составляет 660,5 тыс. штук – на 3,5% меньше, чем год назад. Лучшей среди иномарок все также является японская Toyota, чей показатель достиг 286,5 тыс. экземпляров (+2,7%). В тройке лидеров присутствует и другой японский бренд – Nissan – с результатом 140,9 тыс. машин (+5,4%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объем вторичного рынка которого в январе – июне 2018 года составил 70,6 тыс. единиц, что на 4,7% ниже результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится Ford Focus (63,2 тыс. шт.; +2,3%), который является лучшим среди иномарок с пробегом. На третьем - седан LADA 2107 (61,7 тыс. шт.; -9,5%).

Более подробная информация содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

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