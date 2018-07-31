В России продлена программа льготного автокредитования

Правительство России продлило действие программы льготного автокредитования на 2018-2020 годы. Как говорится в сообщении кабинета министров, принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45100 автомобилей, 5800 из которых будут реализованы в Дальневосточном федеральном округе. Общий объем финансирования программы – 15 млрд рублей.

Напомним, программа льготного автокредитования действует с 2015 года и предполагает предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета.

В целях повышения доступности автомобилей российского производства для жителей Дальнего Востока скидка, предоставляемая в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в Дальневосточном федеральном округе, увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля. Как отмечается, это позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей.