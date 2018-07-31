В SEAT рассказали о перспективах возвращения в Россию

Испанская марка SEAT, объявившая об уходе с российского рынка с 1 января 2015 года, пока не планирует возвращаться в нашу страну.

"SEAT всегда открыт для рассмотрения возможной экспансии на новые рынки. Однако на сегодняшний день нашими приоритетами являются Китай, Северная Африка и Латинская Америка", - сообщил "Российской газете" официальный представитель бренда Эсекьель Авилес. Вопрос, кто определяет перспективы бренда в России - руководство SEAT или концерна Volkswagen, которому марка принадлежит, Авилес оставил без ответа.

Отметим, что SEAT в общей сложности четыре раза выходил на рынок России, но так и не смог на нем закрепиться.