 АВТОСТАТ | В SEAT рассказали о перспективах возвращения в Россию

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В SEAT рассказали о перспективах возвращения в Россию

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Испанская марка SEAT, объявившая об уходе с российского рынка с 1 января 2015 года, пока не планирует возвращаться в нашу страну.

"SEAT всегда открыт для рассмотрения возможной экспансии на новые рынки. Однако на сегодняшний день нашими приоритетами являются Китай, Северная Африка и Латинская Америка", - сообщил "Российской газете" официальный представитель бренда Эсекьель Авилес. Вопрос, кто определяет перспективы бренда в России - руководство SEAT или концерна Volkswagen, которому марка принадлежит, Авилес оставил без ответа.

Отметим, что SEAT в общей сложности четыре раза выходил на рынок России, но так и не смог на нем закрепиться.

, источник: www.autostat.ru

Теги: потери seat

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