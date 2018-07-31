 АВТОСТАТ | ЦБ разрешил страховщикам не продавать электронное ОСАГО посредникам

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ЦБ разрешил страховщикам не продавать электронное ОСАГО посредникам

Электронный паспорт

Страховая компания имеет право отказать в продаже электронного полиса ОСАГО, если заявление подано лицом, которое не является собственником автомобиля или не допущено к управлению ТС, следует из письма, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Такое разъяснение ЦБ дал в связи с недобросовестной практикой, когда электронный полис ОСАГО оформляет посредник, а не сам автовладелец, занижая при этом страховую премию, пишет агентство "ТАСС".

"При такой покупке посредник вводит на сайте страховщика недостоверные данные для существенного занижения страховой премии - например, указывает, что страхуемый автомобиль является мотоциклом. После получения от страховщика полиса недобросовестный посредник изменяет его при помощи обычного графического редактора и продает автовладельцу уже за реальную сумму страховой премии", - указывают в ЦБ.

Такой полис может быть признан недействительным, предупреждает ЦБ, поскольку страховщик не получил страховую премию, соответствующую тарифам. "В случае аварии покупателю такого полиса придется самостоятельно нести ответственность", - подчеркивает регулятор.

Наличие имущественного интереса в страховании - существенный признак страхователя, а при посреднической схеме страхователем является лицо, у которого отсутствует страховой интерес, поясняется в письме.

Страховщики просили ЦБ о таких разъяснениях для борьбы с мошенничеством, говорили ранее "ТАСС" участники рынка. По закону договор ОСАГО является публичным - страховщик не имеет права отказать автовладельцу в его заключении. При этом участие посредников в продаже электронных полисов также запрещено законом.

По данным Российского союза автостраховщиков, в начале 2018 года доля электронных полисов ОСАГО в общем числе полисов достигла 40%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: осаго электронный птс автострахование эптс

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