«Мазда Соллерс» в 1 полугодии увеличил производство на 49%

По итогам первого полугодия 2018 года дальневосточный завод «Мазда Соллерс» выпустил 14247 автомобилей Mazda, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия. При этом с конвейера во Владивостоке сошло 10841 кроссовер Mazda СХ-5 (+53%), 2595 седанов Mazda6 (+5%), а также 811 внедорожников Mazda CX-9, производство которых стартовало в России в феврале 2018 года.

Напомним, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – совместное предприятие компаний Mazda Motor Corp. и «Соллерс», созданное на принципах партнерства 50/50. Сейчас завод выпускает три модели автомобилей Mazda: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

Инвестиционный проект компании «Мазда Соллерс», предполагающий создание и модернизацию мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G в рамках ТОР «Надеждинская», является частью долгосрочной инвестиционной стратегии компании в России. На данный момент ведется строительство завода двигателей.