Петербургский завод Hyundai возобновляет работу после летнего отпуска

Петербургский завод Hyundai сегодня возобновляет производство автомобилей после ежегодного летнего корпоративного отпуска, который проходил с 16 по 29 июля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ».

По итогам первого полугодия 2018 года петербургский завод Hyundai выпустил 121300 автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. Увеличение объемов производства стало возможным благодаря эффективной организации всех производственных процессов предприятия, на протяжении полугодия завод увеличил скорость работы конвейера с 43 до 44 автомобилей в час. Таким образом, работая в три производственные смены, каждые сутки завод выпускает порядка 950 автомобилей и является вторым крупнейшим автопроизводителем в стране. Всего в текущем году предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует выпустить более 235 тыс. автомобилей, в то время как в прошлом году объем выпуска составил 233,5 тыс. машин.

Напомним, в настоящее время на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, выпускаются седан Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line. На сегодняшний день инвестиции в российский завод компании Hyundai Мотор составили более 1 млрд долларов. Как сообщалось ранее, компания ведет переговоры с правительством Российской Федерации и правительством Санкт-Петербурга о строительстве завода по производству двигателей.