 АВТОСТАТ | Петербургский завод Hyundai возобновляет работу после летнего отпуска

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 30 дней

подробнее

Горячая новость

LADA Granta c «икс-ДНК»: какой она будет
  • 31.07.18 - 11:30

    LADA Granta c «икс-ДНК»: какой она будет
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Зачем нужна кросс-проектная аналитика в автосегменте
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 31 июля

    ТОП-100 европейских бестселлеров в первом полугодии 2018 года

    Самая динамичная модель - Jeep Compass (+121 строчка в рейтинге).

Вся аналитика

Инфографика

Цены на бензин в России и в других странах мира
  • 31.07.18

    Цены на бензин в России и в других странах мира
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
  • 28.03.18

    «ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
Все видео

30.07.18 Прочитали 438 раз

Петербургский завод Hyundai возобновляет работу после летнего отпуска

KIA Rio X-line conveyor

Петербургский завод Hyundai сегодня возобновляет производство автомобилей после ежегодного летнего корпоративного отпуска, который проходил с 16 по 29 июля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ».

По итогам первого полугодия 2018 года петербургский завод Hyundai выпустил 121300 автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. Увеличение объемов производства стало возможным благодаря эффективной организации всех производственных процессов предприятия, на протяжении полугодия завод увеличил скорость работы конвейера с 43 до 44 автомобилей в час. Таким образом, работая в три производственные смены, каждые сутки завод выпускает порядка 950 автомобилей и является вторым крупнейшим автопроизводителем в стране. Всего в текущем году предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует выпустить более 235 тыс. автомобилей, в то время как в прошлом году объем выпуска составил 233,5 тыс. машин.

Напомним, в настоящее время на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, выпускаются седан Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line. На сегодняшний день инвестиции в российский завод компании Hyundai Мотор составили более 1 млрд долларов. Как сообщалось ранее, компания ведет переговоры с правительством Российской Федерации и правительством Санкт-Петербурга о строительстве завода по производству двигателей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство простои hyundai

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

KIA Sportage закрепила позиции в тройке лидеров SUV

28 июля 2018

Все новости

Статьи на тему

Сколько автомобилей было выставлено на продажу в июне? («Автостат»)

17 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

На каких автомобилях ездят россияне разных возрастных категорий?

27 июля 2018

Вся инфографика