Правительство снизило пошлины на нерастаможенные иномарки

28 апреля 2009 года вступило в силу постановление правительства, по которому изменены единые ставки таможенных пошлин и налогов в случае ввоза физическими лицами на таможенную территорию РФ автомобилей, завезенных через границу до 11 января 2009 года включительно.

Как пишет Autonews , в частности, установлено, что в отношении автомобилей (независимо от страны происхождения), с момента выпуска которых прошло более 3, но не более 7 лет и рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. сантиметров, единые ставки таможенных пошлин, налогов применяются в размере 0,85 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя; рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб. сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров, – в размере 1,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя. В отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет и страной происхождения которых является РФ, применяется единая ставка таможенных пошлин, налогов в размере 1 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя.