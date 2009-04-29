Москвичи предпочитают новые автомобили

В прошлом году в Москве было зарегистрировано чуть более 750 тысяч автомобилей. В том числе, на первичный учет было поставлено порядка 450 тысяч новых машин и еще около 300 тысяч подержанных автомобилей обрели своих новых хозяев. То есть в Москве соотношение первичного и вторичного рынка составляет как три к двум. Такую оценку емкости столичного авторынка дали специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ", после анализа данных ГИБДД.

По Московской области соотношение между новыми и подержанными автомобилями примерно один к одному при общей емкости автомобильного рынка в 530 тысяч машин. В целом же по России объем перерегистраций подержанных автомобилей в 1,6 раз больше, чем постановок на учет новых машин, констатируют аналитики. При этом в некоторых регионах вторичный рынок в 4-5 раз превышает первичный.