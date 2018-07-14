ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей на Северном Кавказе

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2018 года в Северо-Кавказском федеральном округе было реализовано 137,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 9% больше, чем за январь – май прошлого года.

У жителей Северного Кавказа наибольшей популярностью традиционно пользуются подержанные автомобили отечественной марки LADA, на долю которой приходится свыше половины местного вторичного рынка. Первые пять мест в модельном рейтинге принадлежат именно вазовским машинам.

Лидирует тут седан LADA Priora с показателем 17,1 тыс. единиц, что на 13% больше, чем за 5 месяцев 2017 года. Далее располагаются хэтчбек LADA 2114 (8 тыс. шт.; +5%) и седаны LADA Granta (6,3 тыс. шт.; +27%), LADA 2107 (5,6 тыс. шт.; -5%) и LADA 2110 (5,1 тыс. шт.; +4%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 рынка подержанных легковых автомобилей в СКФО за январь – май 2018 года вошли: Toyota Camry (4,2 тыс. шт.; +8%), Ford Focus (3,8 тыс. шт.; +26%), LADA 21099 (3,5 тыс. шт.; -5%), LADA 2109 (3 тыс. шт.; -7%) и хэтчбек LADA Priora (3 тыс. шт.; +5%).