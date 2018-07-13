В 1 полугодии в России было продано более 16 тыс. китайских автомобилей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года реализация новых автомобилей китайских марок в России (с учетом LCV) составила 16091 единицу, что на 17% выше результата годичной давности. При этом в июне было продано 3054 таких машины (+15%).

Самой популярной маркой среди китайских автомобилей остается Lifan, продажи которой в первом полугодии составили 7352 экземпляра, что на 3% больше, чем год назад. На второй позиции находится Chery, разошедшийся тиражом в 2925 единиц (+11%). На третье место поднялся Zotye (1210 шт.), показавший рост рынка в 2,6 раза. В пятерке лидеров также оказались Haval (1155 шт.; +33%) и Geely (1051 шт.; -3%).

Продажи автомобилей других китайских марок в январе – июне выглядят следующим образом: FAW (726 шт.; рост в 3,2 раза); Changan (703 шт.; -5%); DFM (630 шт.; рост в 2,4 раза); Foton (215 шт.; +73%), Brilliance (83 шт.; -13%) и HTM (41 шт.; -42%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам первого полугодия рыночная доля китайских марок в России составила 1,9% - столько же, как и годом ранее.