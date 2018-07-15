Skoda Octavia стала дороже на 20 – 22 тыс. рублей

На основе данных мониторинга цен* эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали удорожание отдельных комплектаций лифтбека Skoda Octavia. Модель прибавила в цене от 20 до 22 тыс. рублей, причем это не коснулось версий 4x4, RS и Laurin and Klement.

Самая доступная комплектация Active с двигателем 1,6 л (110 л. с.) в паре с МКП теперь оценивается на уровне 1 019 тыс. рублей, а за версию с автоматической КП придется заплатить 1 094 тыс. рублей.

Комплектация Ambition предлагается к продаже за сумму от 1 173 до 1 358 тыс. рублей в зависимости от типа двигателя и трансмиссии. Топовая комплектация Style доступна по цене от 1 278 до 1 463 тыс. рублей. В последнем случае покупатель приобретает автомобиль с двигателем 1,8 л (180 л.с.) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Напомним, что предыдущее повышение цен на Skoda Octavia произошло в мае текущего года и составило от 15 до 53 тыс. рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания Skoda реализовала в России 36 339 автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.