275 автомобилей Toyota Alphard и Highlander попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» 12 июля объявила об отзыве 275 автомобилей Toyota Alphard и Highlander, реализованных с октября 2017-го по февраль 2018 года, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежит 271 автомобиль Toyota Alphard, у которого вероятность падения напряжения при запуске двигателя во время работы системы «Старт/Стоп». В этом случает будет выполнено перепрограммирование электронного блока управления электрическим стояночным тормозом.

Также под отзыв попали 4 автомобиля Toyota Highlander, в связи с некачественным изготовлением одного из компонентов вакуумного насоса. Это может привести к прекращению усилия при торможении, включению сигнальных ламп, а также появлению предупреждающего сообщения на дисплее приборного щитка, сопровождающегося звуковым сигналом. Владельцам этих машин будет предложено произвести замену вакуумного насоса на новый.

Официальные дилеры Toyota в России проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. При этом все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.