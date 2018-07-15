 АВТОСТАТ | УАЗ начал продажи промтоварного фургона «Профи»

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УАЗ начал продажи промтоварного фургона «Профи»

УАЗ начал продажи промтоварного фургона «Профи»

В дилерских центрах Ульяновского автозавода с июля доступна новая модификация легкой коммерческой модели УАЗ «Профи» - промтоварного фургона. Его цена составит от 833 500 до 980 500 рублей (в зависимости от комплектации).

Как сообщает пресс-служба компании, новая модификация УАЗ «Профи» предназначена для перевозки грузов, которые требуют защиты от внешних воздействий. Например, мебели, стройматериалов, сложного оборудования – абсолютно любого товара, который не требует определенной температуры.

Новый фургон можно заказать в одном из двух исполнений: «стандарт» или «оптимум». Для каждого исполнения предусмотрены многочисленные версии, благодаря которым фургоны могут отличаться по конструкции (каркасный/бескаркасный), наружным и внутренним материалам, оснащению. Но при этом сохраняется одинаковый объем грузового пространства – 12 куб. метров.

Промтоварный фургон УАЗ «Профи» можно приобрести как с задним, так и с полным приводом. Также автомобиль можно оснастить заводским газобаллонным оборудованием. Отметим также, что предполагаемая специфика использования новой модели способствовала внедрению более усиленной подвеску как спереди, так и сзади, по сравнению со стандартной версией УАЗ «Профи».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легкие коммерческие автомобили новинки уаз уаз profi

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